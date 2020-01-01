如果能抽出5分钟耐心看完我这篇游玩张家界需要多少钱攻略文章，一定会让你在张家界的旅游途中少走弯路，亲身体验、良心推荐！

敲黑板了看重点：

张家界的景点早就正常开放了，疫情对张家界没什么影响，景区凭绿码通行，而且为复苏旅游业，（现在跨省游已经开通了！）张家界政府给予了很大的政策性支持和经济上的所有门票补贴。

疫情好转，普天同庆，国泰民安，现在大家都想出来放松放松，感受下祖国的大好河山，暑假张家界是旅游热门地，去张家界玩的话最好是提前一个月预定住宿，否则很难选到心仪的住宿，而且价格也会涨！所以一定一定要提前预定好！作为如果是外地人来游玩的话暑假是很难订到比较好的酒店，门票那些也很难买到，而且你要是自驾的话，停车位和路线是很麻烦的，而且很多景区不让自驾车进去。所以我的解决方案是：出发去旅行前 ，都要去加一些当地向导的微信（网上找的），然后问住宿、门票、交通的报价，基本上，她们的报价都会比我自己去售票处买的价格低，毕竟她们是专门做旅游的，和酒店、景点都是长期合作，拿到的价格肯定低些。

我之前是和老公女儿还有父母一起去了张家界，去之前看了很久的攻略和天气（现在想起来头还晕着呢），我们出行的最后一天还遇到了下雨，本以为那天会很糟糕，不过很意外的惊喜就是雨中的张家界太美了，特别是山上云雾缭绕，像仙境一样！真是意外的收获。



我们是在百度旅游上找到一个叫昵称的当地土家阿妹，联系性别帮我们规划了张家界森林公园、天门山和凤凰四天的行程，帮我们省了不少钱、少走不少弯路，重要的是特别贴心，各个方面都安排得妥妥贴贴的，我只需要尽情感受着大自然的美好就好了。我把昵称的微信和二维码也分享给大家： 电话

二维码

那时候预订的淡季价格，4天下来才花 1000多 ，让我比较满意的是住她们在景区特别好的客栈，行程慢慢玩，不需要每天来回排队进景区；还赠送了张家界当地特色三下锅，相对旅游品质这个价格个人觉得还是挺超值的。~更加重要的是，她们家给提前预订行程的客人安排的天门山景区首选是AB线票，AB线票等同于VIP票，全程几乎不用排队（这个太重要了），C线票旅游团走的多比较多，人多只能苦哈哈的排队两个小时了。

最近肺炎疫情已经有所延缓，景区也开放了，所以有计划出行的人也会越来越多了，听朋友说，之前封闭旅游市场时， 小杰 还免费给大家退了费用，人真的很好。有需要的可以联系一下性别，等到疫情完全控制后就有很多人要出行，门票和酒店到时就抢手啦，提前预约肯定没错， 免费咨询的~而且名额都是 保留2年有效。

提醒一下对住宿品质有要求的小伙伴们，现在景区好的客栈不多，想在张家界景区住好玩好、省心不跟团的小伙伴建议提早跟昵称性别家预约，她们家房间确实很紧俏，旺季的房间都是只预留给定她们家行程的客人。

张家界、凤凰古城的景点太分散，坐车安排路线太麻烦，酒店的预订、景点门票和车票一大堆事情，没有当地导游带你玩给你讲解景点，根本玩不到精华。

为了出行方便省心，我们选择了网上推荐的昵称，让她带我们玩，帮我们安排一切，才最终把费用降到了最低，特别感激她让我们这一趟玩的很开心，在此也极力推荐给大家，昵称导游的微信号码是： 微信号（←点击或长按复制微信）

费用明细：

1、旅游行程里所有的景点门票，由于提前订票省去了排队时间

2、全程的独立用车交通费，路程较远

3、还包含特色客栈的住宿（条件舒适、位置极佳，凤凰古城的客栈推开窗就可以看见美丽的夜景）

4、全程优秀国证导游（小杰很细心、服务周到）

5、景区里的餐费（景区内如果自己点菜吃饭会很贵）

我个人觉得费用很划算，超值了。并且玩的很自由很开心，再次感谢全程给我们安排的：

昵称导游的微信号码是：电话 （←点击或长按复制微信）。

出发之前，在网上也联系了几家，看昵称导游评价很高，最终选择性别，昵称导游确实很热情，我加了性别的微信后，聊了很多，性别解答了我对此次张家界旅行的众多疑问，我们聊了两天，人蛮实在，昵称是导游，闲暇时在网络上结识一些喜欢旅游的朋友。性别说就是想把这些想去张家界旅游的朋友接待好，把张家界的大美风景介绍给大家，让大家玩得开心还能交个朋友。

最终我们和昵称确定了自驾抵达张家界，先游览张家界国家森林公园的袁家界+天子山+黄石寨+金鞭溪+十里画廊，再游览张家界慈利县的张家界大峡谷+云天渡玻璃桥，然后游览天门山国家森林公园的天门洞+玻璃栈道+通天大道，最后游览凤凰古城夜景的4天4晚的旅游行程。

然后我们给昵称提供了身份信息，每人预付了300元的定金叫她提前预约好酒店、门票，因为张家界的酒店、门票都要提前预定才能安排。

昵称导游的微信号码是：电话 （←点击或长按复制微信）。

我们是自己开车从长沙去的张家界，昵称早就安排好了工作人员在高速出口接我们，接到我们后就和我们签订了正规的旅游合同，我们付了剩下的钱。接下来就开始我们期待的张家界之旅了。

第一天：游览张家界森林公园—百龙天梯—袁家界—天子山—黄石寨。

昵称导游——微信号码：电话（←点击或长按复制微信）首先安排我们前往游览【张家界国家森林公园】，我们先乘坐景区环保车抵达天下第一梯——【百龙天梯】，然后乘梯直达【袁家界景区】，我们游览了九天玄梯、乾坤柱、天下第一桥，以及电影《阿凡达》外景拍摄地——“哈利路亚山”，探寻影视阿凡达中群山漂浮、星罗棋布的玄幻莫测世界，我们还参观了云雾缭绕、峰峦叠嶂、气势磅礴的迷魂台。

午餐后，我们乘坐景区公交来到有“峰林之王”称号的【天子山】景区，天子山被誉为“扩大的盆景，缩小的仙境”，我们游览了仙女散花、御笔峰、天子阁、云岩等景点，并游览了【贺龙公园】，参观了十大元帅之一的——贺龙铜像。

最后，我们来到了梦寐以求的【黄石寨】，张家界素有不上黄石寨枉到张家界的美称，黄石寨是张家界美景最为集中的地方，也是张家界最大的凌空观景台，千山万壑尽收眼底，可欣赏到武陵源绝美的自然风光。

第二天：游览金鞭溪—十里画廊景区，观看张家界千古情演出。

上午，昵称导游——微信号码：微信号 （←点击或长按复制微信）安排我们徒步游览【金鞭溪】，金鞭溪自西向东贯通张家界森林公园，因溪水流经金鞭岩而得名。四周峰岩奇秀，溪流潺潺，竹茂树繁，花香鸟语，奇峰石壁间有一个芳草萋萋的绿洲，几条山溪切割出东南西北四道山门，人称【水绕四门】。置身金鞭溪，但见“水在山间流，人似水中游“，可称天下绝景。

下午我们游览了【张家界十里画廊】景区，十里画廊是一条长达十余里的山谷，山谷两侧有着丰富的自然景观，人行其间如在画中。山上的岩石形成了200来尊似人似物、似鸟似兽的石景造型，其中“孔雀开屏”、“采药老人”、“寿星迎宾”、“猛虎啸天”等最为著名，像一幅幅巨大的山水画卷，并排悬挂在千仞绝壁之上。

最后我们乘坐景区索道下山，然后欣赏一生必看的演出——【张家界千古情】，张家界千古情用如梦似幻的舞台效果，在水、陆、空三维立体空间里演绎出张家界的前世今生，让我们穿越万年时光，感受张家界的原始之美、神秘之美、人文之美，带领我们进入一场文化盛典，感受一次心灵洗礼。

第三天：游览张家界大峡谷—云天渡玻璃桥。

今天，昵称导游——微信号码：电话 （←点击或长按复制微信）安排我们乘车前往游览【张家界大峡谷】景区，张家界大峡谷集山、水、洞、湖于一身，被誉为“张家界地貌的博物馆”，峡谷内栈道绵延数里，沿途飞瀑神泉比比皆是，溪水常年弥漫着一层薄雾，宛如世外桃源。

我们还零距离体验了【云天渡玻璃桥】，云天渡玻璃桥号称世界最长、最高的全透明玻璃桥，玻璃桥总长430米、宽6米，桥面距谷底约300米，可同时站800人。桥面全部采用透明玻璃铺设，桥中心有全球最高的蹦极台，是一座大型山谷悬索玻璃桥。

第四天：游览天门山—通天大道—玻璃栈道—天门洞—凤凰古城夜景。

早餐后，昵称导游——微信号码： 电话（←点击或长按复制微信）安排我们游览了【天门山国家森林公园】，天门山是张家界海拔最高的山，因自然奇观天门洞而得名，也是张家界第二个国家森林公园，被誉为世界最美的空中花园和天界仙境。

我们乘坐了世界最长的高山客运索道——【天门山索道】，从高空远观了“天下第一公路奇观”的天门山盘山公路——【通天大道】。通天大道共有九十九个弯，大道两侧绝壁千仞，空谷幽深，180度的急弯此消而彼长，似玉带环绕，层层叠起，弯弯紧连，依山籍壁，直冲云霄。

我们还游览了【天门山玻璃栈道】，天门山玻璃栈道是张家界天门山景区继悬于峭壁之上的鬼谷栈道、凭空伸出的玻璃眺望台、横跨峡谷的木质吊桥后打造的又一试胆景点。这条看着就让人腿软的玻璃栈道，给人带来的刺激震撼感可与举世闻名的美国大峡谷玻璃走廊“天空之路”相媲美。

最后我们游览了【天门洞】，天门洞是世界海拔最高的天然穿山溶洞，天门洞南北对穿，拔地依天，宛若一道通天的门户。“天门吐雾”、“天门霞光”被人誉为举世罕见的景象奇观。置身其间，宛如入身天宫帝阁一般，大有“我欲乘云仙飞去，直入九霄揽乾坤”之感。

游览完天门山后，我们乘车前往【凤凰古城】，一路上欣赏田园风光，晚上抵达凤凰后，我们夜游沱江，花二元钱买了一个许愿灯顺江而下，许下美好的心愿，看沱江二岸灯火阑珊，沉醉其中，我们还去凤凰的酒吧喝喝小酒，如此浪漫之夜眨眼即过……

第二天早上，我们乘车返回张家界市区，昵称导游——微信号码：电话（←点击或长按复制微信）安排专人送我们去客栈的停车场，我们开车返回温馨的家中，结束本次愉快的旅程！

总结这一次的张家界旅游，玩得特别开心，景点很丰富，有张家界人间仙境、凤凰古城人文体验。特别感谢昵称，人很实在，做事也很认真负责，游玩时间一点都不赶，没有旅游团的那种赶鸭子和购物，一切都安排的很合理，我们只要尽情的去玩。

张家界、凤凰古城真的很美，很感谢昵称的安排，省心省时省事省钱，如果你们也和我一样厌倦常规的旅游团，喜欢品质自由行的朋友，去张家界旅游找昵称绝对绝对绝对不会让您失望的，对了，

昵称导游的微信号码是：电话（←点击或长按复制微信）

去张家界旅游得多少钱提醒：去张家界旅行最好提前做安排，我大概总结了几个好处：

1省钱，花最少的钱看最精华的景点，避免了到处被宰被坑的尴尬

2省时，提前预定好酒店和门票和船票，不用担心想去哪里排队买票

3省事，提前确定好行程线路后，就只要负责尽兴的游玩了

4省心，可以根据时间和想看的景点来量身定制一条合理的线路，以最少的价格看最想看、最值得看的精华景点

旅游嘛，认识一个熟人还是不错的，有疑问大家问昵称导游吧，微信：微信号（←点击或长按复制微信）

再次感谢昵称的安排，对我们来说，这是一次难忘、享受的张家界之旅。